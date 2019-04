LION E-Mobility AG: Zahlungsverzug des Wandeldarlehens DGAP-Ad-hoc: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Stellungnahme/Kapitalmaßnahme LION E-Mobility AG: Zahlungsverzug des Wandeldarlehens 01.04.2019 / 18:41 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Am 30. Januar 2019 informierte die LION E-Mobility AG über die Unterzeichnung eines Wandeldarlehens mit dem strategischen Investor Battery and Mobility Materials Inc.(BAMM), Omaha, USA, über einen Betrag von 2,5 Mio Euro. Am 22. Februar 2019 wurde das für das Wandeldarlehen erforderliche bedingte Kapital im Rahmen einer außerordentlichen Hauptversammlung genehmigt. Unabhängig von der Verpflichtung zur Gewährung des Darlehens und mehreren Nachforderungen ist der entsprechende Geldtransfer von BAMM zu LION E-Mobility bis heute nicht erfolgt. LION E-Mobility kann zur Zeit nicht ausschließen, dass sich das Wandeldarlehen weiter verzögert oder letztendlich nicht zu stande kommt. LION E-Mobility prüft alle rechtlichen Schritte, um die Interessen des Unternehmens und seiner Aktionäre zu wahren. Kontakt: Tobias Mayer Verwaltungsratspräsident Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Das Management steht in ständiger Kommunikation mit dem Top-Management von BAMM, um den Geldtransfer zu LION E-Mobility abzuschließen. 01.04.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: LION E-Mobility AG Lindenstraße 16 6340 Baar Schweiz Telefon: +41 (0)41 500 54 11 Fax: +41 (0)41 500 54 12 E-Mail: info@lionemobility.de Internet: www.lionemobility.com ISIN: CH0132594711, CH0132594711 WKN: A1JG3H , A1JG3H Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, München (m:access) EQS News ID: 794335 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 794335 01.04.2019 CET/CEST ISIN CH0132594711 CH0132594711 AXC0274 2019-04-01/18:41