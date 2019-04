LION SMART GMBH: Geschäftsjahr 2018 geprägt durch deutliches Wachstum in der Gesamtleistung und hohe Investitionen in das Sach- und Finanzanlagevermögen DGAP-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Unternehmensrestrukturierung LION SMART GMBH: Geschäftsjahr 2018 geprägt durch deutliches Wachstum in der Gesamtleistung und hohe Investitionen in das Sach- und Finanzanlagevermögen 01.04.2019 / 18:52 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Das Geschäftsjahr 2018 der LION Smart GmbH war geprägt durch die weitere Entwicklung vom Ingenieurdienstleister zum Produkthersteller. In Summe stieg die Gesamtleistung der LION Smart GmbH im Geschäftsjahr 2018 gegenüber dem Vorjahr auf 2.233 TEUR (Vorjahr: TEUR 1.307) was einem Wachstum von rund 71 % entspricht. Die Gesamtleistung betreffen die Umsatzerlöse (TEUR 966), die selbsterstellten und aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände (TEUR 1.188) sowie die zum Bilanzstichtag begonnenen Kundenaufträge, die als unfertige Leistungen unter den Vorräten ausgewiesen werden (TEUR 79). Aufgrund der im Geschäftsjahr 2018 hohen Entwicklungsaufwendungen in die LIGHT Battery und ein innovatives Batterie Management System mit Infrarot-Kommunikationsschnittstelle, lagen die Umsatzerlöse mit TEUR 966 unter denen des Vorjahres (TEUR 1.307). Im Gegenzug konnte jedoch für die Light Battery der Proof of Concept absolviert und damit ein weiterer großer Schritt zur Produktreife dieser innovativen Technologie erreicht werden. Die Aktivierung der in diesem Zusammenhang erfolgten immateriellen Vermögensgegenstände für die LIGHT Battery und das Batterie Management System umfasst die hierfür aufgewendeten Personalaufwendungen, Materialkosten, Patentkosten und anteilige angemessene Gemeinkosten. Das bereinigte EBITDA (EBITDA vor Effekten, die betriebswirtschaftlich als außerordentlich oder periodenfremd qualifiziert werden) der LION Smart GmbH lag im Berichtszeitraum bei TEUR - 859 und damit TEUR - 106 über dem Vergleichswert des Vorjahres. Das unbereinigte EBITDA des Jahres 2018 betrug TEUR - 1.035 gegenüber TEUR -757 im Jahr 2017. Die im Vergleich zum Vorjahr hohen Personalaufwendungen sind im Wesentlichen durch zwei Faktoren begründet. Zum einen durch die gestiegene Anzahl von Mitarbeitern im Jahresdurchschnitt, zum anderen durch die bilanzielle Abbildung des Aktienoptionsprogramms im Geschäftsjahr 2018. Im Personalaufwand des Jahres 2018 sind neben der Zuweisung von Aktien im Rahmen des Aktienoptionsprogramms an die bezugsberechtigten Mitarbeiter für das Jahr 2016 (nach Ablauf der Sperrfrist von 24 Monaten) auch das variable Einkommen in Form von Aktien bei Erreichen bestimmter Unternehmens- und persönlicher Ziele für das Jahr 2018 berücksichtigt. Mit dem Aktienoptionsprogramm ist die LION Gruppe in der Lage, in einem hart umkämpften Markt für Batterie-Spezialisten, die Mitarbeiter langfristig an das Unternehmen zu binden und an dessen Wertsteigerung partizipieren zu lassen. Das Anlagevermögen der LION Smart GmbH ist neben dem deutlich gestiegenen Sachanlagevermögen durch die 30 % Beteiligung an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH (TSBT) die im Finanzanlagevermögen ausgewiesen ist, geprägt. Im abgelaufenen Berichtsjahr hat die LION Smart GmbH insgesamt 600 TEUR an Investitionen für den weiteren Ausbau in einem Wachstumsmarkt bereitgestellt. Die TSBT konnte auf ein außerordentlich erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. Hinsichtlich der Veröffentlichung von Zahlen steht die LION Smart GmbH noch in Diskussion mit dem Mehrheitsgesellschafter der TÜV SÜD AG. Der LION SMART GmbH standen im Konzernverbund zum 31.12.2018 liquide Mittel von 1.246 TEUR zur Verfügung. Die kurzfristigen Finanzschulden beliefen sich zum 31.12.2018 auf insgesamt TEUR 296 gegenüber TEUR 225 im Vorjahr. Gegenüber dem Vorjahr konnten die Bankverbindlichkeiten um TEUR 150 zurückgeführt werden. Das Eigenkapital der LION Smart GmbH hat sich trotz des Jahresfehlbetrages von TEUR 1.186 gegenüber dem Vorjahr auf 2.326 TEUR erhöht. Dies lag an den hohen Kapitaleinzahlungen der LION AG in die Kapitalrücklage der LION Smart GmbH in Höhe von TEUR 1.700 zur Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebes. Die Eigenkapitalquote liegt bei guten 43 % gegenüber 48 % in 2017. Ausblick: Für das Geschäftsjahr 2019 erwartet das Management der LION Smart GmbH steigende Umsatzerlöse bei einer verbesserten Kostenstruktur insbesondere im Verwaltungsbereich und weiteren Aufwendungen für die Produktentwicklung der LIGHT Battery und des Batteriemanagementsystems auf dem Weg zur Serienfertigung. Über die LION Smart GmbH: LION Smart ist ein innovativer Entwicklungsdienstleister für Original Equipment Manufacturer (OEM) und Zulieferbetriebe der Automobilindustrie sowie andere Industriezweige. Das Unternehmen betreibt Prüfstände und Prüflabors für elektrische Speicher zusammen mit der TÜV SÜD AG (TÜV SÜD Battery Testing GmbH). Als qualitativ hochwertiger Ingenieursdienstleister bietet LION Smart auch Beratung in der Lithium-Ionen Speichertechnologie an und unterhält ein eigenes Forschungs- und Entwicklungsprogramm in diesem Bereich. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei der Beherrschung dieser Technologie und der Applikation auf das jeweilige Fahrzeugkonzept und arbeitet eng mit Forschungseinrichtungen und Universitäten zusammen. Über LION E-Mobility: Die LION E-MobilityAG ist eine im Jahr 2011 gegründete, börsennotierte Schweizer Holding mit aussichtsreichen strategischen Investments im E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik. Das Unternehmen besitzt 100% der deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und Batterie-Management-Systemen. Die LION Smart GmbH hält zudem einen 30% Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem erfolgreichen Joint Venture mit der TÜV SÜD AG. Pressekontakte: Tobias Mayer Philipp Hanke CEO & President Account Director, Weber Shandwick Telefon: +41 41 500 54 11 Telefon: +49 89 380179 48 E-Mail: [1]mayer@lionsmart.com E-Mail:[1]phanke@webershandwick.com 1. mailto:mayer@lionsmart.com 1. mailto:phanke@webershandwick.com Disclaimer: Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele sowie Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder beinhalten, gelten nicht als historische Tatsachen und sind daher möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen, Schätzungen und Plänen zu jenem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt wurden, und beinhalten daher eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Die LION E-Mobility AG ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren.