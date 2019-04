Straubing (ots) - Für Erdogan ist das Votum ein Warnschuss. Es ist ihm nicht gelungen, seinem Volk die Antworten zu geben, die es erwartet. Er hat an den Problemen der Menschen vorbeigeredet. Sie sorgen sich um die wirtschaftliche Entwicklung, um die Löhne, die Inflation. Erdogans Wirtschaftswunder am Bosporus hat ein jähes Ende gefunden. Was auch daran liegt, dass viele Staatsdiener im Gefängnis sind. Es ist zu befürchten, dass Erdogan nun mit noch mehr Härte regiert und zum Beispiel den Feldzug gegen die Kurden intensiviert. Außerdem muss er fürchten, dass er innerhalb der AKP Konkurrenz bekommt, wenn er nicht mehr abliefert.



