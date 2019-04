The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.04.2019



ISIN Name



CA1302642030 CALIF.GOLD MINING INC.

CA44939Q1063 IDM MINING LTD

CA64158L1094 NEW AGE BRANDS INC.

ES0105019006 HISPANIA ACTIVOS INM.EO 1

GB0005203376 JAR.LLOYD THOM.GRP LS-,05

SE0001857533 RADISSON HOSPITALITY AB

US4581181066 INTEGRATED DEVICE DL-,001