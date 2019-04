C&A-Chef Alain Caparros ist nach einem Herzinfarkt kürzlich von seinem Posten zurücktreten. Der Arzt und Autor Christoph Bamberger über die medizinischen Sorgen der Wirtschaftselite - und wie man sie behandelt.

Herr Bamberger, Top-Manager Alain Caparros erlitt im vergangenen Winter einen Herzinfarkt. Diese Erfahrung habe ihn dazu gebracht, sein Leben grundsätzlich zu überdenken. Wie oft erleben Sie solche Fälle in Ihrer Klinik?So etwas sehen wir tatsächlich recht häufig. Viele Menschen beginnen erst über ihr Leben, oder konkreter: über ihre Gesundheit nachzudenken, wenn entweder sie selbst oder jemand in ihrer näheren Umgebung von einem ernsteren gesundheitlichen Problem betroffen sind - die berühmten näher kommenden Einschläge. Bis dahin ist Prävention für viele Menschen eher theoretischer Natur, etwas, das immer wieder aufgeschoben wird.

Ist ein Infarkt oder eine ähnlich schwere Erkrankung nicht zu spät als Warnschuss, um sein Leben umzustellen?Viele Infarkte enden leider nach wie vor tödlich, sind also kein Warnschuss. Wer Glück hat und so ein Ereignis überlebt, für den ist es keineswegs zu spät. Es geht dann darum, das erneute Auftreten eines solchen Ereignisses zu verhindern, was fast immer möglich ist. Man spricht auch von einer so genannten Tertiärprävention.

Achten deutsche Manager genug auf ihre Gesundheit?Deutsche Firmen nehmen die Gesundheit ihrer Führungskräfte heute wichtiger. In den USA war es schon immer normal, darauf zu achten. Die Unternehmen wissen, dass ihre Top-Manager zum Teil extremen Belastungen ausgesetzt sind. Sie dabei gesund zu halten, ist entscheidend, weil es zwar möglich ist, sie zu ersetzen, aber das auch sehr teuer werden kann.

Das ist die Perspektive der Arbeitgeber. Wie steht es um die Einsicht der Manager selbst?Auch da gibt es einen Wandel. Früher betrachtete man den Körper gerne als Blackbox, als etwas, das zu funktionieren hat, aber von dem man nicht wissen wollte, wie es funktioniert. Heute wollen die Menschen über sich Bescheid wissen. Umfassende ...

