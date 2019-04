Der deutsche Außenminister Heiko Maas übernimmt zum 1. April für Deutschland den Vorsitz in New York von seinem französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian. Wichtige Aufgaben stehen an, so etwa der bessere Schutz von Helfern in Krisengebieten. Auch der Themenkomplex "Frauen, Frieden und Sicherheit" soll eine große Rolle spielen. Und gleich zu Beginn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...