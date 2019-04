Beko, die führende Hausgerätemarke in Europa, kündigte an, Official Supplier der European League of Legends Championship (LEC) zu werden. Im Rahmen dieser neuen Zusammenarbeit verfolgt Beko das Ziel, durch die Kombination aus eSports und sozialer Verantwortung seine Initiative "Eat Like A Pro" einer größeren Zielgruppe zu vermitteln.

Zu der neuen Partnerschaft zählen die Übertragungsintegrationsrechte, Aktivierungsrechte, Produktplatzierung, Markennutzung und Kategorieexklusivität. Als offizieller LEC-Partner wird Beko Aktivitäten mit Fokus auf seine soziale Initiative "Eat Like A Pro" zur Förderung einer gesünderen Ernährung entwickeln. Beko plant im Rahmen dieser Zusammenarbeit, die Kampagne um exklusive Inhalte mit Profispielern zu erweitern, um gesunde Essgewohnheiten in der Gamer-Community zu fördern und die Helden des eSports als Vorbilder zu nutzen.

Vor dem Hintergrund, dass Beko seit 30 Jahren verschiedene Sportarten intensiv unterstützt, um dazu beizutragen, dass die künftigen Generationen gesund aufwachsen, sagte Zeynep Yalim Uzun, CMO von Beko:"Die offizielle Partnerschaft bei der LEC ist wichtig, um einerseits unsere weltweite Markenbildung zu steigern und andererseits einen erheblichen sozialen Nutzen durch die Beeinflussung der Massen zu schaffen. Als eSports-Game Nummer eins in der Welt wird League of Legends von mehr als 100 Millionen Spielern weltweit gespielt und 2019 stieg die Zahl der LEC-Zuschauer durchschnittlich um 50 gegenüber 2018. Parallel zu unseren Verbindungen zu traditionelleren Sportarten wird dieses eSports-Sponsoring zeigen, dass Beko das Leben und den Lebensstil einer jüngeren Generation von Digital Natives unterstützt. Die LEC wird in sechs Sprachen übertragen und ihre Beliebtheit steigt stetig. Unserer Überzeugung nach wird die Zusammenarbeit die Bekanntheit der Marke Beko in den Zielmärkten steigern und uns helfen, mit der Initiative "Eat Like A Pro" zur Förderung einer gesunden Ernährung eine größere Zielgruppe zu erreichen."

Alban Dechelotte, Head of Sponsorships and Business Development bei Riot Games EU, kommentierte die Partnerschaft mit den Worten: "Wir sehen der Partnerschaft mit Beko mit Spannung entgegen. Wir werden gemeinsam exklusive Inhalte entwickeln, um eine gesunde Ernährung zu fördern und Profispieler der LEC mit einigen lustigen Überraschungen zu präsentieren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Beko, um allen Spielern von League of Legends in Europa ein tolles Erlebnis zu bieten."

Hinweise für Redaktionen

Über Beko: Die Marke Beko ist die Nummer eins im europäischen Markt für freistehende Haushaltsgeräte und die zweitgrößte Haushaltsgerätemarke in Europa (Dez. 2017). Seit 2000 ist Beko die am schnellsten wachsende Marke für Haushaltsgeräte auf dem europäischen Markt. Beko ist eine internationale Hausgerätemarke von Arçelik und Premium-Partner des FC Barcelona.

Weitere Informationen zur Initiative "Eat Like A Pro" finden Sie unter www.Beko.com/eatlikeapro

