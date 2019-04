Wie lange muss eine Aktie einen Gewinn von 50 % liefern, damit man sie als Gewinner einstuft? Fünf Jahre? Kann hinkommen, andere hingegen wollen vielleicht nur drei Jahre in Folge große Renditen sehen. Aber was ist mit einer Aktie, die in nur zwei Monaten über 50 % gestiegen ist und in weniger als fünf Jahren um mehr als 730 % steigen konnte? Genau darum handelt es sich bei Aurora Cannabis (WKN:A12GS7). Die meisten Investoren würden wohl zu dem Schluss kommen, dass das kanadischen Cannabisunternehmen ...

