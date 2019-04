Mit Da Hongfei, dem legendären Gründer der NEO Blockchain, als Chairman des Board of Directors, und Alexandre Kech, dem ehemaligen Head of Securities FX von SWIFT Asia Pacific, als CEO hat Onchain Custodian (ONC) ein starkes Team von Fachleuten in Sachen Blockchain, Kapitalmärkte und Bankwesen zusammengestellt, das seinen Kunden die betriebliche und technologische Belastung der Verwaltung digitaler Kapitalanlagen abnimmt.

Onchain Custodian gab heute bekannt, dass die Verwahrungsplattform für digitale Vermögenswerte und damit verbundene wertsteigernde Dienstleistungen auf dem Chain Plus Asia Pacific Blockchain New Finance Summit gestartet werden. Der Summit findet am 11. und 12.April in Singapur statt und ONC gehört zu den Referenten und Ausstellern. Den Erwartungen zufolge werden sich auf dem Summit und bei der Auftaktveranstaltung hochrangige VIP-Gäste aus ganz Asien versammeln.

Das in Singapur beheimatete Unternehmen Onchain Custodian hat eine umfassende Online-Plattform entwickelt, um digitale Anlagenwerte mit anpassbaren Verwahrungslösungen und für Institutionen geeigneten Sicherheits- und Kontrolleinrichtungen sicher aufzubewahren. Die SAFE Digital Asset Custody Plattform ist flexibel und zukunftsfähig angelegt, um mit der Verwaltung digitaler Vermögenswerte Schritt halten zu können. Sie unterstützt die marktgängigen Kryptowährungen und Tokens und wird sich rasch weiterentwickeln, um auch Wertpapier-Tokens und stabile Münzen zu unterstützen, wenn die Aufsichtsbehörden und die Branche dieses verlangen sollten.

Schlechte Nachrichten über den Diebstahl von Kryptowährungen und den Mangel an für Institutionen geeignete Verwahrungslösungen in Asien haben die Nachfrage nach einem Verwahrer wie ONC erhöht. Bereits vor dem Start der SAFE-Plattform haben sich potenzielle Kunden bei ONC gemeldet, um derartige Dienstleistungen zu erörtern.

ONC recherchiert zudem die aktuellsten getesteten Protokolle hinsichtlich der Sicherung von privaten Schlüsseln, um sicherzustellen, dass seine Kunden stets in den Genuss gesicherter und effizienter Verwahrungslösungen kommen. Das Ziel von ONC besteht darin, die Verwahrung digitaler Vermögenswerte auf innovative Weise zu sichern und zu automatisieren, ohne dabei die branchenweite Standardisierung außer Acht zu lassen.

Da Hongfei, Board Chair von ONC, erklärte: "Die Verwahrung durch Dritte ist einer der Stützpfeiler, der für die allgemeine Akzeptanz tokenisierter Vermögenswerte notwendig ist. Onchain Custodian trägt mit diesem wichtigen Infrastrukturelement zur digitalen Vermögenswirtschaft bei."

Li Jun, Gründer, Ontology Foundation, vermerkte: "Die Ontology Foundation hat Onchain Custodian mit der unabhängigen unternehmensfremden Verwahrung seiner Kryptoreserven beauftragt. Dies steigert nicht nur die Transparenz für unsere Gemeinschaft, sondern versetzt uns auch in die Lage, unsere Energie und Ressourcen gänzlich auf die Fortführung des Ontology-Projekts zu konzentrieren, indem wir die sichere Verwahrung unserer Vermögenswerte einem starken Team von Fachleuten überlassen."

El Lee, COO von ONC, sagte: "Vertrauen ist im Verwahrungsgeschäft einfach unerlässlich. Die Kunden müssen dem Unternehmen als glaubwürdigem Technologiebefähiger und Finanzdienstleister vertrauen können. Wir verbinden diese beiden Seiten!" Alexandre Kech, CEO von ONC, ergänzte abschließend: "Onchain Custodian will dafür sorgen, dass die Kunden ganz beruhigt sein können und sich nur um das Wachstum ihres Geschäfts zu kümmern brauchen. ONC konzentriert sich auf die Sicherung ihrer digitalen Vermögenswerte, um ihnen genau das zu ermöglichen."

Weitere Einzelheiten zu den ehrgeizigen Plänen von Onchain Custodian erhalten Sie unter www.oncustodian.com, auf LinkedIn und Twitter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190401005050/de/

Contacts:

ONC

CEO, Alexandre Kech

contact@oncustodian.com