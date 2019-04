'Braunschweiger Zeitung' zu Kommunalwahlen in der Türkei:

Das Ergebnis der Kommunalwahlen in der Türkei ist eine gute Gelegenheit, unser Bild von der Türkei zu überdenken. Die wachsende Zahl der Menschen - nicht nur in den großen Städten, aber vorwiegend dort -, die mit Erdogans Kurs unzufrieden sind, macht Hoffnung. Sie halten es für gefährlich, wenn die Türkei sich militärisch und wirtschaftlich zu weit aus dem Fenster lehnt. Und das Prinzip ihres Präsidenten, nämlich lieber mit den großen Bösewichtern dieser Welt in einem Atemzug genannt (oder auf einem Zeitschriftencover gezeigt), als gar nicht politisch wahrgenommen zu werden, ist ihnen zuwider./zz/DP/stk

