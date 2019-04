"Allgemeine Zeitung' zu SPD und Bundeswehr:

"Die SPD hat sämtliche militärischen Einsätze der Nachkriegszeit mitgetragen. Sie hat "Ja" gesagt, wenn Soldaten ins Ausland geschickt wurden. (...) Die gleichen Soldaten dürfen künftig nicht mehr an Berliner Schulen für ihren Beruf werben. So will es zumindest die dortige SPD. (...) Ein Teil der Partei ist dabei, sich von der Realpolitik zu verabschieden. Und zu der gehört auch, dass ein Land eine Armee braucht."/zz/DP/he

