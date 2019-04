Nordex Group gewinnt weiteren Großauftrag mit N149-Turbine über 157,5 MW DGAP-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge Nordex Group gewinnt weiteren Großauftrag mit N149-Turbine über 157,5 MW 02.04.2019 / 06:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 35 Turbinen der Delta4000-Baureihe für Australien Hamburg, 2. April 2019. Das Neugeschäft der Nordex Group mit ihrer N149/4.0-4.5 für Mittel- und Schwachwindstandorte nimmt weiter an Fahrt auf. Für seinen Kunden Acciona Energy Australia wird der Hersteller den Windpark "Mortlake South" im Bundesstaat Victoria im Südosten Australiens mit 35 Großturbinen errichten. Der Auftrag fiel in das erste Quartal 2019. "Neben unseren Vertriebserfolgen in Europa sehen wir zunehmend in verschiedenen internationalen Absatzregionen großes Interesse an der N149-Turbine, wie zuletzt in Argentinien oder jetzt in Australien. Dieser Auftrag ist erneut ein großer Vertrauensbeweis in unsere modernste Technologie", so Patxi Landa, Vertriebsvorstand der Nordex Group. Im September 2018 erhielt das Projekt "Mortlake South" den Zuschlag im viktorianischen VRET-Auktionsprozess (Victorian Renewable Energy Targets). Es wird mit Anlagen mit je 4,5 MW Kapazität errichtet. Die Infrastrukturarbeiten haben bereits begonnen, die Fertigstellung des Parks ist in der zweiten Jahreshälfte 2020 vorgesehen. Die N149/4.0-4.5 ist optimal für den ca. sechs Kilometer südöstlich der Stadt Mortlake gelegenen Standort geeignet, der durchschnittliche Jahreswindgeschwindigkeiten von 7,7 Meter pro Sekunde vorweist. Durch ihre Netzverträglichkeit kann sie perfekt den individuellen Anforderungen des australischen Stromnetzes angepasst werden. Die N149/4.0-4.5 erfüllt die Netzanforderungen der anspruchsvollsten Netzanschlussrichtlinien weltweit - ein entscheidendes Kriterium bei der Turbinenwahl für den Windpark "Mortlake South". Die erwartete produzierte Strommenge des Windparks entspricht dem Jahresverbrauch von ca. 115.000 australischen Haushalten und einer äquivalenten Einsparung von 532.000 Tonnen klimaschädlichem CO2 pro Jahr. "Mortlake South" ist nach den Projekten Gunning, Waubra und Mt Gellibrand, die allesamt mit Anlagen der AW-Plattform bestückt sind, der erste Auftrag von Acciona Energy Australia mit Anlagen der Delta4000-Generation. Die Nordex Group hat 370 MW in Australien errichtet und seit Juli 2017 eine Niederlassung in Melbourne. Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und demnächst auch in Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5.X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Rückfragen: Nordex SE Felix Losada Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 1141 flosada@nordex-online.com Ansprechpartner für Investoren: Nordex SE Felix Zander Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 1116 fzander@nordex-online.com 02.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Nordex SE Erich-Schlesinger-Straße 50 18059 Rostock Deutschland Telefon: +49 381 6663 3300 Fax: +49 381 6663 3339 E-Mail: info@nordex-online.com Internet: www.nordex-online.com ISIN: DE000A0D6554 WKN: A0D655 Indizes: SDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 794437 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 794437 02.04.2019 ISIN DE000A0D6554 AXC0023 2019-04-02/06:00