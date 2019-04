Warp-Technologie macht das mobile Erlebnis schneller, zuverlässiger und sicherer für alle Verbindungen und mobilen Anwendungen

Cloudflare, das führende Unternehmen für Internet-Performance und -Sicherheit, kündigte heute die 1.1.1.1 App mit Warp an, die den Nutzern ein schnelleres, zuverlässigeres, privateres und sichereres Internet-Erlebnis für jede Anfrage auf jeder mobilen App auf iOS und Android bietet.

Cloudflare betreibt eines der größten Netzwerke der Welt. Vor einem Jahr nutzte es die Leistungsfähigkeit dieses Netzwerks, um den schnellsten öffentlichen DNS-Auflöser der Welt zu starten: 1.1.1.1. Die 1.1.1.1 App mit Warp stellt sicher, dass alle Verbindungen von mobilen Geräten verschlüsselt werden, um das Ausspionieren durch Dritte zu verhindern. Die App nutzt das globale Netzwerk von Cloudflare, um die Zuverlässigkeit des mobilen Internets zu verbessern, indem sie automatisch um Internet-Spannungsabfälle und -Verzögerungen herumleitet und Verbindungen für eine bessere Leistung beschleunigt.

Das globale Netzwerk von Cloudflare mit mehr als 175 Rechenzentren bildet das Rückgrat für diese Entwicklung. Heute betreibt Cloudflare eines der am stärksten vernetzten Netzwerke der Welt und kann sich so direkt mit den meisten der größten Mobilfunknetze der Welt vernetzen. "Cloudflare ist bereits der größte Anbieter von Reverse-Proxy-Diensten", so John Graham-Cumming, CTO von Cloudflare. "Mit der Einführung der 1.1.1.1 App mit Warp bringen wir die Leistungsfähigkeit unseres riesigen globalen Netzwerks in den Proxy-Markt ein."

Hinter den Kulissen bietet die 1.1.1.1 App mit Warp die volle Funktionalität des Virtual Private Network (VPN). VPNs waren in der Regel langsam und haben die Akkulaufzeit für mobile Geräte verkürzt. Cloudflare hat komplett überdacht, wie VPNs funktionieren sollen und alte, langsame Ansätze aufgegeben sowie neue Technologien entwickelt, die deutlich leistungsfähiger, sicherer, flexibler und weniger ressourcenintensiv für Geräte sind. Durch die Nutzung moderner Verschlüsselungsmethoden aus dem Noise Protocol Framework und die Weiterentwicklung der neuesten Internet-Protokoll-Fortschritte wie QUIC und HTTP/3 ist die 1.1.1.1 App mit Warp leistungsfähiger, sicherer und leichter als bestehende VPN-Technologien, bei gleichzeitiger Schonung der Batterie.

"Letztendlich ist es unsere Mission, zum Aufbau eines besseren Internets beizutragen, indem wir es für alle Menschen auf der Welt schneller, sicherer und zuverlässiger machen", so Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Wir haben die Art und Weise, wie Webmerkmale sich mit dem Internet verbunden haben, grundlegend verändert; jetzt bringen wir die gleiche Technologie zu jedem, der ein schnelleres, sichereres und zuverlässigeres mobiles Internet-Erlebnis möchte."

Benutzer von 1.1.1.1 App mit Warp werden Folgendes erleben:

Bessere Leistung bei allen mobilen Anwendungen: Mobile Verbindungen sind noch schneller, verbrauchen weniger Daten und schonen die Akkulaufzeit.

Mobile Verbindungen sind noch schneller, verbrauchen weniger Daten und schonen die Akkulaufzeit. Erhöhte Privatsphäre und Sicherheit: Alle Verbindungen von mobilen Geräten werden verschlüsselt, um das Ausspionieren durch ISPs und zu verhindern.

Alle Verbindungen von mobilen Geräten werden verschlüsselt, um das Ausspionieren durch ISPs und zu verhindern. Erhöhte Zuverlässigkeit: Optimierte Mobilfunkverbindungen verbessern das mobile Erlebnis im "toten Winkel" oder in Stauzeiten (z. B. bei Konzerten oder Sportveranstaltungen).

Um sich für die Beta-Version der 1.1.1.1 App mit Warp anzumelden, sollten Benutzer die kostenlose 1.1.1.1 App über iOS oder Android herunterladen oder ihre bestehende 1.1.1.1 App aktualisieren, um in eine Warteschlange aufgenommen zu werden. Jeder Benutzer wird benachrichtigt, wenn Warp für ihn verfügbar ist. Benutzer, die Warp nicht verwenden möchten, können die 1.1.1.1 App weiterhin im reinen DNS-Modus verwenden. Basic Warp ist kostenlos und das noch schnellere Warp+ ist gegen eine monatliche Gebühr erhältlich.

Um mehr über die 1.1.1.1 App mit Warp zu erfahren, lernen Sie die Ressourcen weiter unten kennen.

Blog 1.1.1.1 App mit Warp

1.1.1.1 Produktseite

