Calima 2 und Calima 3 waren die ersten Produktionsbohrungen des asutralischen Öl- und Gasspezialisten Calima Energy Ltd. (ASX: CE1; Frankfurt: R1Y; ISIN: AU000000APY1; WKN: A1XAZ7) in der an Vorkommen reichen kanadischen Montney Formation. Wie das Management nun bekannt gab, sind beide Produktionstestläufe mit exzellentem Erfolg abgeschlossen worden, und die ersten Datenergebnisse aus den Produktionsverläufen zeigen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...