The following instruments on XETRA do have their first trading day 02.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 02.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A26PP6 ERSTE GR.BK. 19/26 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0419040990 SW.PRIME SIT 19/27 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0465044680 F.ABU.DA.BNK 19/24 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2TSDQ6 THUERINGEN LS 19/49 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AHG2 DZ BANK CLN E.9640 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0TZW3 DEKA MTN SERIE 7652 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13AA3 LBBW GM-FLOATER 19/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13AB1 LBBW GM-FLOATER 19/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA IT0005367492 ITALIEN 19/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA USU1109MAA46 BROADCOM 19/21 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU1109MAB29 BROADCOM 19/29 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU1109MAC02 BROADCOM 19/22 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU1109MAD84 BROADCOM 19/24 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU1109MAE67 BROADCOM 19/26 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1886478806 AEGON 19/UND. FLR BD01 BON EUR N

CA 0NFA XFRA CA64158L2084 NEW AGE BRANDS INC. EQ00 EQU EUR N

CA G24Z XFRA DE000A2TSEV4 SCOUT24 AG O.N.Z.VERK. EQ00 EQU EUR Y

CA AMEI XFRA LU1861138961 AIS-MSCI E.M. DR ADLA EQ00 EQU EUR Y