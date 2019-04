FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.04.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH4YF3 HCOB MZC 8 15/25 0.000 %

XFRA DE000HSH4L25 HCOB MZC 17 13/20 0.001 %

6GAA XFRA US40053W1018 GRUPO AV.ACC.V.ADR/20 KP1 0.029 EUR

SD1 XFRA DE000A1YDAZ7 SENDR SE NA O.N. 1.500 EUR

WI1 XFRA US9746371007 WINNEBAGO IND. DL-,50 0.098 EUR

SW9 XFRA HK0000063609 SWIRE PROPERTIES LTD 0.065 EUR

NYT XFRA US6501111073 N.Y. TIMES CL.A DL-,10 0.045 EUR

GU9 XFRA US4016171054 GUESS ? INC. DL-,01 0.200 EUR

GLN XFRA US3773161043 P.H. GLATFELTER DL-,01 0.116 EUR

ET7 XFRA US2963151046 ESCO TECH. 0.071 EUR

CPZ XFRA US2227951066 COUSINS PTIES INC. DL 1 0.065 EUR

CTP2 XFRA US20030N1019 COMCAST CORP. A DL-,01 0.187 EUR

BCV XFRA US1266001056 CVB FINANCIAL CORP. 0.160 EUR

TUT XFRA TRATBORG91A4 TUERK TUBORG TN 1/(TN) 0.266 EUR

KI6 XFRA TRAKARTN91D4 KARTONSAN KARTON TN 1 1.217 EUR

CTY XFRA HK0293001514 CATHAY PAC. AIRW. 0.023 EUR

WHA XFRA HK0004000045 WHARF (HLDGS) LTD 0.045 EUR

GTQ1 XFRA ES0143416115 SIEMENS GAMESA R.E.EO-,17 0.026 EUR

KWK3 XFRA CH0039651184 ENERG.DIEN.HLD.NAM.SF-,10 0.671 EUR

LNR XFRA CA53278L1076 LINAMAR CORP. 0.080 EUR

ZFS XFRA CA31660A1030 FIERA CAPITAL CORP. 0.140 EUR

BRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.004 EUR

MVL XFRA BMG5876H1051 MARVELL TECH. GRP DL-,002 0.053 EUR

GHO XFRA AU000000ABC7 ADELAIDE BR. 0.095 EUR

SQL XFRA CH0042797206 MATADOR PART. GRP SF 1 0.134 EUR

6HA XFRA US41068X1000 HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01 0.298 EUR

PLO XFRA US69344D4088 PLDT INC. SP. ADRS/1 PP 5 0.610 EUR

HKT XFRA HK0000179108 HK ELECTR.INV.+HK EL.I.ST 0.023 EUR

HT01 XFRA US42225P5017 HEALTHCARE TR.OF AMER. A 0.276 EUR

4WF XFRA KYG9593A1040 WHARF REAL ESTATE INV. 0.119 EUR

1FQ XFRA AU000000ADH2 ADAIRS LTD 0.041 EUR