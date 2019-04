FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.04.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 03.04.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.04.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 03.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

LKG XFRA ZAE000127148 LIBERTY HLS NEW 0.259 EUR

IZ8A XFRA ZAE000067120 AFRICAN OXYGEN LTD RC-,05 0.016 EUR

FSRA XFRA ZAE000066304 FIRSTRAND LTD RC-,01 0.087 EUR

EB9 XFRA ZAE000054045 RAINBOW MINERALS RC-,05 0.250 EUR

R8B XFRA ZAE000024501 RMB HLDGS LTD RC-,01 0.111 EUR

NCO XFRA ZAE000004875 NEDBANK GROUP LTD. RC 1 0.450 EUR

A7Z XFRA ZAE000000220 AECI LTD RC 1 0.229 EUR

P82 XFRA AU000000PIC0 PERPETUAL EQU. INV. 0.020 EUR

WA9 XFRA US9295661071 WABASH NATL CORP. DL-,01 0.071 EUR

WVI XFRA US9172861067 URSTADT BIDDLE PROP. 0.218 EUR

TIV XFRA US8851601018 THOR IND. INC. DL-,10 0.347 EUR

TWL XFRA US8290731053 SIMPSON MANUFACT.CO.DL-01 0.196 EUR

IV3 XFRA US4612031017 INVACARE CORP. 0.011 EUR

EW3 XFRA US2925621052 ENCORE WIRE CORP. DL-,01 0.018 EUR

B2X XFRA US1053682035 BRANDYWINE RLTY TR. SBI 0.169 EUR

TCM1 XFRA TH0003010Z12 SIAM CEMENT PCL-FGN- BA 1 0.267 EUR

DP4B XFRA DK0010244508 A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000 20.096 EUR

B9H XFRA CH0001503199 BELIMO HOLDING NA SF 1 89.457 EUR

DP4A XFRA DK0010244425 A.P.MOELL.-M.NAM A DK1000 20.096 EUR

AB4 XFRA US0009571003 ABM INDS INC. DL-,01 0.160 EUR

WILC XFRA SE0011166974 FABEGE AB SK 15,41 0.255 EUR

SPD XFRA US8681681057 SUPERIOR INDUSTRIES INTL 0.080 EUR

14N1 XFRA US64828T2015 NEW RESIDENT.INVT DL-,01 0.445 EUR

S5YA XFRA AU000000SIG5 SIGMA HEALTHCARE LTD 0.013 EUR

UE8 XFRA EE0000001105 TALLINNA KAUBAM.GP EO-,40 0.710 EUR