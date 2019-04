Die Auftragsflut bei der Nordex Group reißt einfach nicht ab. Erst ein Großauftrag aus Argentinien, jetzt eine Order aus Down Under für 35 Großturbinen, die noch für das erste Quartal 2019 verbucht wird. Damit nehme das Neugeschäft der Nordex Group mit ihrer N149/4.0-4.5 für Mittel- und Schwachwindstandorte nimmt weiter an Fahrt auf, heißt es von Unternehmensseite. Der neue Auftrag könnte die Nordex-Aktie trotz der Mega-Rallye zuletzt weiteren Auftrieb verleihen.

