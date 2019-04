Der IT-Vermieter und Finanzdienstleister Grenke ist gut in das neue Geschäftsjahr gestartet. "Die Neugeschäftsentwicklung der ersten drei Monate 2019 hat unsere Erwartungen übertroffen", sagte Unternehmenschefin Antje Leminsky laut Mitteilung vom Dienstag. Dieser positive Start ins Jahr sei wichtige Grundlage für das Erreichen der Ziele für das Geschäftsjahr.

Das Neugeschäft im Bereich Leasing erhöhte sich im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 22,0 Prozent auf 670,3 Millionen Euro. Das Neugeschäft beim Factoring (Forderungsmanagement) stieg ebenfalls: So betrug die Summe der angekauften Forderungen 142,4 Millionen Euro, ein Plus von 21,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Grenke Bank verzeichnete beim Kreditgeschäft für kleine und mittlere Unternehmen einen Anstieg um 30,4 Prozent. Absolut gesehen belief sich das Volumen per 31. März 2019 auf 11,8 Millionen Euro (Vorjahr 9,0 Mio). Das Einlagevolumen nahm um 25,4 Prozent zu und lag bei 723,1 Millionen Euro./stk/mis

ISIN DE000A161N30

AXC0054 2019-04-02/08:00