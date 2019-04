DEMIRE AG: Michael Tegeder neuer Head of Investor Relations & Corporate Finance DGAP-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Personalie DEMIRE AG: Michael Tegeder neuer Head of Investor Relations & Corporate Finance 02.04.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. DEMIRE AG: Michael Tegeder neuer Head of Investor Relations & Corporate Finance Langen, 02. April 2019 - Michael Tegeder (40) übernimmt ab 1. Mai 2019 die Leitung der Bereiche Investor Relations und Corporate Finance der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0). Michael Tegeder hat an der Zeppelin Universität in Friedrichshafen studiert, ein MBA-Programm an der Cass Business School in London absolviert und ist seit fast zwanzig Jahren in der Immobilienbranche und im Finanzsektor tätig. Zuletzt war er als Geschäftsführer und kaufmännischer Leiter bei der B&O Gruppe tätig, einem führenden technischen Dienstleister für die gewerbliche Wohnungswirtschaft. Im Bereich Investor Relations und Corporate Finance verfügt Herr Tegeder über langjährige Erfahrung und nachgewiesene Expertise, unter anderem durch seine Tätigkeit als Head of Investor Relations bei der Patrizia Immobilien AG sowie (aus insgesamt sechs Jahren) als stellvertretender Bereichsleiter Investor Relations und Abteilungsleiter Finanzierung bei der Vonovia SE in Bochum. Michael Tegeder übernimmt unter anderem die Aufgaben von Peer Schlinkmann, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 30. April 2019 verlässt, um sich einer neuen Aufgabe zu widmen. Tim Brückner, Finanzvorstand der DEMIRE AG, kommentiert: "Wir freuen uns, mit Michael Tegeder einen anerkannten und erfahrenen IR-Experten, der zudem über profunde Kenntnisse im Bereich Corporate Finance verfügt, für die DEMIRE AG gewinnen zu können. Gemeinsam werden wir unsere Kapitalmarktkommunikation und Finanzierungsaktivitäten vor dem Hintergrund des geplanten Wachstums der DEMIRE professionell fortführen und weiter ausbauen. Herrn Schlinkmann danken wir für sein hohes Engagement und insbesondere für seine Leistung im Aufbau des Investor Relations-Bereichs in den vergangenen zwei Jahren. Wir wünschen ihm für seinen weiteren privaten und beruflichen Weg alles Gute." Der Vorstand Kontakt DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Robert-Bosch-Straße 11 D-63255 Langen Telefon: +49 (0) 6103 - 372 49 - 0 Telefon: +49 (0) 6103 - 372 49 - 11 ir@demire.ag www.demire.ag Pressekontakt RUECKERCONSULT GmbH Nikolaus von Raggamby Tel.: +49 30 28 44 987 40 Email: demire@rueckerconsult.de Investor Relations DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Peer Schlinkmann Tel.: +49 6103 372 49 44 Email: schlinkmann@demire.ag Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG DEMIRE - First in Secondary Locations Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und an aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke an diesen Sekundärstandorten - First in Secondary Locations - und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regional ansässige Mieter attraktiv ist. DEMIRE verfügt am Ende des Geschäftsjahres 2018 über ein Portfolio mit einer Vermietungsfläche von rund 926.000 m² und einem Marktwert von mehr als EUR 1,1 Milliarden. Mit der Ausrichtung des Portfolios auf Büros, Einzelhandel und Logistik ergibt sich eine Rendite-/Risikostruktur, die aus Sicht von DEMIRE für das Geschäftsfeld der Gewerbeimmobilien angemessen ist. Die Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern und rechnet daher mit stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen. DEMIRE hat sich zum Ziel gesetzt, ihre Unternehmensstruktur weiter zu optimieren. Dabei ist sie der Überzeugung, dass Skaleneffekte und Portfoliooptimierungen am besten mit einem aktiven Immobilienmanagement-Ansatz zu erreichen sind. Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert. ISIN: DE000A0XFSF0