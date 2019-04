Innovative Industrial Properties (WKN:A2DGXH), Eigentümer und Vermieter von Immobilien an Unternehmen, die im Cannabis-Sektor tätig sind, verzeichnete nach Börsenschluss am Mittwoch ein solides Ergebnis für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2018. Die Reaktion des Marktes war gedämpft, wobei die Aktien am Donnerstag im Wesentlichen unverändert schlossen - genauer gesagt mit einer Veränderung um 0,2 %. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die hohen Erwartungen bereits in den Kurs der Aktie eingepreist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...