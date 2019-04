Diesmal ist alles anders: wir haben doch die dovishe Fed und bald kommt ganz sicher auch ein fantastischer Deal zwischend den USA und China - was kann da schon schief gehen? Im gerade zu Ende gegangenen März gab es die größten jemals gemessenen Zuflüsse in Wachstumswerte (Tech) im S&P 500 - in der Vergangenheit war das meist ein Anzeichen für einen bevorstehenden Hochpunkt an den Märkten. Gleichzeitig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...