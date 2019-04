Nach den enttäuschenden Ergebnissen im ersten Quartal 2019, die insbesondere auf den Rückgang der iPhone-Umsätze in China zurückzuführen waren, hat das Unternehmen mit Sitz in Cupertino begonnen, Maßnahmen zu ergreifen. Apple hat sich wohl die am 1. April in Kraft getretene Steuersenkung für die verarbeitende Industrie sowie andere Sektoren in China zunutze gemacht und die Preise ihrer derzeitigen iPhone-Produktreihe im Land gesenkt. Bis zu sechs Prozent sollen die Geräte billiger werden. Bereits im Januar hatten chinesische Elektronik-Händler iPhones mit Rabatten angeboten, um die Nachfrage anzukurbeln.

