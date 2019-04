Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Astrazeneca nach Ankündigung einer Zusammenarbeit mit dem japanischen Pharmakonzern Daiichi Sankyo bei bestimmten Brust- und Magenkrebsarten von 5140 auf 5180 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Reduce" belassen. Die klinischen Daten seien nicht überzeugend und die finanziellen noch weniger, schrieb Analyst Stephen McGarry in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In seiner Bewertung wirke sich der Deal mit 40 Pence je Aktie aus, weshalb das Kursziel entsprechend steige. Mit der Kapitalerhöhung umgehe Astrazeneca eine Dividendenkürzung./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2019 / 16:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2019 / 02:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB0009895292