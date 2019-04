flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex startete mit einem ordentlichen Kursplus ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex startete mit einem ordentlichen Kursplus in das neue Quartal. Zum Xetra-Handelsschluss notierte der deutsche Leitindex mit einem Zugewinn von 1,35 Prozent bei 11.681,99 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 4,03 Mrd. Euro. Europas führender Index Eurotoxx50 kletterte um exakt 1,00 Prozent auf 3.385,38 Zähler. Gleich zum Wochenbeginn standen eine Reihe von Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe im Monat März der wichtigsten Volkswirtschaften zur Veröffentlichung an. Nach dem zuletzt katastrophalen deutschen Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe für den Februar, der bereits mit 47,6 Punkten grottenschlecht ausfiel, übertraf man diesen mit einem noch schlechteren März-Wert von nur 44,1 Punkten sogar noch. Die Talfahrt setzte sich somit fort und es war gemäß den Daten des Dienstleisters Markit der schlechteste Wert seit Juli 2012 mit einem erstmals seit drei Jahren zu registrierenden leichten Minus bei der Beschäftigung. Zusätzlich war es der stärkste Rückgang der Neuaufträge seit zehn Jahren. Auch für die Eurozone war der März-Wert von 47,5 Punkten alles andere als berauschend ausgefallen, denn hier erhob der Dienstleister Markit die höchsten Wachstumseinbußen seit rund sechs Jahren. Brexit hin oder her - mit 55,1 Punkten fiel der Wert für Großbritannien überraschend gut aus. Auch 50,9 Punkte für Spanien hoben sich von den überwiegend schwächer ausgefallenen Daten aus der Schweiz, aus Frankreich und Italien ab. In der Nacht hob sich der chinesische Caixin-Einkaufsmanagerindex über die Expansionsschwelle von 50 Punkten und wurde mit 50,8 Punkten für den März ausgewiesen. Die besonders zum europäischen Börsenstart anziehenden Märkte bekamen schon aus der Region Asien-Pazifik eine starke Kursvorlage, doch diese Bewegung könnte besonders auf den Beginn des neuen Monats und vor allem neuen Quartals zurückzuführen sein. Aus den USA wurde am Nachmittag der Einzelhandelsumsatz für den Februar ausgewiesen. Dieser enttäuschte mit einem Minus von 0,2 Prozent im Vergleich zu dem prognostizierten Plus von 0,3 Prozent deutlich. Enttäuschungen gab es zum Wochenbeginn auch beim Börsenneuling Lyft. Nach dem der Uber-Rivale mit Vollgas über das Börsenparkett fegte, ging der Aktie am Montag ordentlich die Luft aus. Das Wertpapier stürzte an der NASDAQ um 11,73 Prozent auf 69,105 US-Dollar ab. An der Wall Street schlossen die drei führenden US-Leitindizes durchweg mit hohen Kursgewinnen.

Am Dienstag gibt sich der volkswirtschaftliche Handelskalender eher dünn. Von Relevanz wären um 11:00 Uhr die Februar-Erzeugerpreise für die Eurozone und um 14:30 Uhr aus den USA der Auftragseigang langlebiger Güter für den Monat Februar. Von der Unternehmensseite berichten die US-Konzerne Walgreens Boots Alliance, Lamb Weston, GameStop und Dave&Busters von ihren aktuellen Quartalsergebnissen.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte wiesen am Dienstag kurz vor dem jeweiligen Handelsschluss durchweg Kursgewinne auf, die US-Futures hingegen notierten am Morgen allesamt leicht im roten Bereich. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen bei rund 11.700 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex startete mit einem starken Kursplus von 1,35 Prozent in das neue Quartal und schloss via Xetra mit 11.681,99 Punkten. Ausgehend vom letzten Verlaufstief des 08. März 2019 bei 11.405,21 Punkten bis zum Hoch und gleichzeitig dem Jahreshoch vom 19. März 2019 bei 11.823,29 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite zu ermitteln. Die Widerstände fänden sich bei den Marken von 11.725 und 11.823 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 11.922/11.983 und 12.081 Punkten. Die Unterstützungen kämen bei 11.614/11.565/11.504 und 11.405 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 11.307/11.246 und 11.147 Punkten in Betracht. Ferner wäre die Aufwärtskurslücke vom Montag bei 11.549,32 Punkten geschlossen.

