Die britische Investmentbank HSBC hat Ryanair von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 13,50 auf 12,00 Euro gesenkt. Mit der Brexit-Unsicherheit und einem nachlassenden Wirtschaftswachstum sinke die Nachfrage nach Billigflügen in Europa, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte kürzte seine Umsatzschätzungen für EasyJet, Ryanair und Wizz./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2019 / 19:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2019 / 02:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-04-02/08:48

ISIN: IE00BYTBXV33