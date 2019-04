Angesichts der attraktiven Marktbedingungen und der als stark eingeschätzten Marktpositionierung erwartet SMC-Research für die Accentro Real Estate AG eine Fortsetzung des hochprofitablen Wachstums. Auf dieser Basis sieht der SMC-Analyst Adam Jakubowski Potenzial für die Accentro-Aktie bis 11,50 Euro.

Als Spezialist für die Privatisierung von Wohnungen habe Accentro eine führende Stellung in Deutschland und insbesondere in dem schwerpunktmäßig adressierten boomenden Berliner Immobilienmarkt. Seit der 2014 eingeleiteten ausschließlichen Konzentration auf dieses Geschäft habe Accentro ein rasantes Wachstum erzielt und hohe Überschüsse erwirtschaftet. In Summe der letzten vier Jahre habe sich der Umsatz mehr als vervierfacht (ohne die Gehrensee-Erlöse), seit 2016 erwirtschafte Accentro durchgehend eine EBIT-Marge von mehr als 20 Prozent und eine zweistellige Nettomarge.

Das positive Bild sei etwas durch die letztjährige Ergebnisentwicklung getrübt worden, die unter dem Vorjahr und hinter den Erwartungen geblieben sei. Accentro begründe dies vor allem mit Verzögerungen beim Vertriebsstart einiger Immobilien und berichte auf Nachfrage von grundsätzlich stabilen Margen.

Da auch die Marktentwicklung mit weiter steigenden Wohnungsmieten und -preisen nach Einschätzung von SMC-Research keine Indizien für sinkende Margen liefere, haben die Analysten ihr grundsätzliches Schätzszenario unverändert gelassen und gehen folglich für die nächsten Jahre von einer Fortsetzung des profitablen Wachstums aus. Die Umsatzerwartung für 2019 habe das Researchhaus zwar in Anlehnung an die Unternehmensprognose etwas reduziert, doch ergebnis-seitig erwarten die Analysten eine deutliche Verbesserung. In Verbindung mit dem Roll-over-Effekt aus der Umstellung des Modells auf das Basisjahr 2019 ergebe sich daraus ein neues Kursziel von 11,50 Euro, auf dessen Grundlage SMC-Research sein Urteil "Buy" bestätigt hat.

