Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag wenig verändert eröffnen. Es sei ein Marschhalt angezeigt, meinen Händler. Denn der Schweizer Leitindex SMI habe nun fünf Tage in Folge Gewinne verbucht und dabei um über 200 Punkte angezogen. Das Jahreshoch rückte damit in Griffweite, und auch zum Allzeithoch ...

