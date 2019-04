Schwerpunkt sind vor allem Akquisitionen kleinerer Spezialisten rund um das Kerngeschäft der IT-Dienstleistung. Keiner in diesen Größenordnungen schaffte dies in den vergangenen Jahren so exzellent wie Cancom. Auf die Integration von neu erworbenen Unternehmen kommt es dabei besonders an. Der kürzliche Kurssprung von 36 auf knapp 40 ist noch nicht das Ende. Doch auf die Volatilität ist zu achten. Die Lücke bis zum Topkurs beträgt noch immer rund 25 %. Bis 40 Euro sind Käufe angesagt.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info