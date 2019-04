Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Herr Ingo Hartlief, Vorstandsvorsitzender der Fair Value REIT-AG ("Gesellschaft") (ISIN DE000A0MW975/ WKN A0MW97), hat sein Vorstandsmandat am heutigen Tage zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 20. Mai 2019 im besten Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat der Gesellschaft niedergelegt und wird der ordentlichen Hauptversammlung zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...