IRW-PRESS: Nerds On Site Inc.: Nerds on Site gewinnt ersten Kunden für seine Cannabis IT in a Box-Lösung

Nerds on Site gewinnt ersten Kunden für seine Cannabis IT in a Box-Lösung

Schlüsselfertige Technologielösung kommt als Prototyp im Ladenbetrieb von Northern Lights Supply in Alberta zum Einsatz

TORONTO, 2. April 2019 - Nerds on Site Inc. (das Unternehmen oder Nerds) (CSE: NERD) (FWB: SUB.VTG.) (QTCQB: NOSUF), ein Unternehmen, das Klein- und Mittelbetriebe mit mobilen IT-Lösungen versorgt und vergangene Woche mit Cannabis IT in a Box seine Go To-Lösung für Klein- und Mittelbetriebe der Cannabisbranche einschließlich Zustellung, Installation und Servicierung vorgestellt hat, gibt nun bekannt, dass das Einzelhandelsunternehmen Northern Lights Supply in Alberta als erster Kunde für diese Lösung gewonnen werden konnte.

Der Standort von Northern Lights Supply befindet sich in Nisku, Alberta, an der Kreuzung zu Kanadas größtem Ölfeld-Industriepark, entlang des verkehrsintensivsten Transportkorridors der Provinz Alberta, dem Highway 2, und gegenüber dem Flughafengelände des Edmonton International Airport. Mit einer Ladenfläche von 6.500 Quadratfuß zählt das Geschäftslokal zu den größten zertifizierten Cannabisläden in Alberta. Northern Lights Supply, eine Marke von Weekend Unlimited (CSE: POT), hat am 23. Februar 2019 seine Tore geöffnet.

Dies ist die ideale Lösung für unseren neuen Einzelhandelsbetrieb. Das Cannabis IT in a Box-Konzept ist genau das Richtige für unser Kleinunternehmen. Was die moderne Anwendungspraxis und die Anwendungsbereiche für unsere Informationstechnologie betrifft, verfügen wir damit über die Ressourcen und das Know-how eines anspruchsvollen Betriebs, meint Derek Shields, President und CEO von Northern Lights Supply.

Die Cannabis IT in a Box-Lösung von Nerds on Site bietet der Firma Northern Lights Supply das folgende Leistungsspektrum:

- IT-Support für bestehende Systeme

- Entwicklung und Bereitstellung von Systemen für die Bestandsnachverfolgung und den Vertrieb

- Wartung und Überwachung von Sicherheitssystemen und Videosystemen

o (Lösungen mit Zugangskarte oder Fob-Hardware mit mehrstufigen Zugangsfunktionen, Timer und Alarmfunkionen)

- IT-Systeme für die Sicherstellung der Rechtskonformität

- Netzwerküberwachung und -verwaltung

- Netzwerk-Sicherheit und Schutz vor Ransomware im Laden

- Support, Verwaltung und Schutz vor Ransomware des betrieblichen, mehrere Läden umfassenden Netzwerks

- Entwicklung einer Webseite für den Online-Handel (einfache bis hochkomplexe Systeme)

- Mobiler Support durch Fachkräfte vor Ort im Bedarfsfall, mit Backup-Kapazitäten, Fernzugriff und Fernsupport

Derek und sein Team haben bereits frühzeitig die Chance genutzt, um mit uns gemeinsam einen Prototypen für Cannabis IT in a Box zu entwickeln und diesen in ihrem standortgebundenen Laden einzusetzen, erklärt Charles Regan, CEO von Nerds on Site. Northern Lights Supply ist ein beeindruckender Betrieb. Er wurde als Vorzeigemodell für andere Cannabisläden konzipiert und der starke Kundenzulauf in den ersten Monaten nach Eröffnung ist für uns die Gelegenheit, eine Cannabis IT in a Box-Lösung zu planen und zu skalieren, die dem Unternehmen einen nachhaltigen Geschäftserfolg beschert.

Die Abteilung Cannabis IT von NERDS beliefert die erfahrensten und agilsten IT-Lösungsunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen sowie neue und bestehende Player der Cannabisbranche. Die Komplettlösung Cannabis IT in a Box wurde entwickelt, damit Unternehmen effizient, vollständig konform und mit sofortigem Zugriff auf die Daten, die sie für die Kundenbetreuung benötigen, arbeiten können.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Herrn Charles Regan, CEO von Nerds on Site

Besuchen Sie uns auch im Web unter www.investors.nerdsonsite.com.

Tel: 1-877-778-2335, E-Mail: IR@nerdsonsite.com

Über Nerds On Site:

Das im Jahr 1995 gegründete Unternehmen Nerds on Site unterstützt Klein- und Mittelbetriebe mit seinem modernen und kostengünstigen Serviceangebot und versteht sich als Komplettanbieter von IT-Lösungen für klein- und mittelständische Unternehmen. Nerds on Site wurde in London (Ontario) gegründet und erzielt jährlich Umsätze in Höhe von rund 10.000.000 Dollar. Das Unternehmen versorgt jährlich mehr als 12.000 Kunden mit seinen Leistungen und kann mit in puncto Kundenzufriedenheit mit einer Spitzenquote von 96,5 % aufwarten. Das NOS-Geschäftsmodell basiert auf einem Netz von Nerds-Vertragspartnern in Kanada sowie einem Franchise-Modell für die Expansion in den Vereinigten Staaten. NOS wurde 2016 von Apple Inc. als dessen mobiler Unternehmenspartner ausgewählt. Das Pilotprojekt ist bereits im Gange.

Zukunftsgerichtete Aussagen - Bestimmte Informationen in diesem Inhalt können zukunftsgerichtete Aussagen sein, die mit einer Reihe von bedeutenden bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich der zukünftigen Finanzlage, der Geschäftsstrategie, der Verwendung von Einnahmen, der Vision des Unternehmens, geplanter Erwerbe, Partnerschaften, Joint Ventures, strategischer Allianzen oder Kooperationen, Budgets, Kosten, Pläne und Ziele des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten der Unternehmensführung wider und basieren auf Informationen, die der Unternehmensführung zurzeit zur Verfügung stehen. Häufig, jedoch nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, glaubt oder Variationen solcher Begriffe und Phrasen (einschließlich deren Verneinung), oder an Aussagen, wonach bestimmte Aktionen eintreffen könnten, sollten, würden oder werden, erkannt werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem auch der Einfluss der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchensituation und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, die zur Erstellung solcher Informationen herangezogen werden, möglicherweise ungenau sind, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher nicht als zuverlässig. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - weder infolge neuer Informationen noch aufgrund von zukünftigen Ereignissen oder aus sonstigen Gründen -, sofern dies nicht in den Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46352

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46352&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA64082 A1049

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA64082A1049

AXC0079 2019-04-02/09:13