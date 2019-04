Gute Konjunkturdaten aus China sorgten gestern beim DAX für steigende Kurse. Er startete bereits über 11.600 Punkten in den Tag. Im Hoch notierte er sogar über 11.700 Zählern. Am Ende ging der DAX 1,4 Prozent fester bei 11.681 Punkten aus dem Handel.



Marktidee: Dow Jones. Auch die US-Börsen haben sich zu Wochenbeginn in Rallyestimmung gezeigt. Der Dow Jones brach gestern aus einer seitwärts gerichteten Konsolidierung nach oben aus. Der dynamische Kursanstieg beförderte den US-Leitindex bereits an die nächste relevante Widerstandszone.