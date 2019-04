Das Neugeschäft der Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) mit ihrer N149/4.0-4.5 für Mittel- und Schwachwindstandorte nimmt weiter an Fahrt auf. Für seinen Kunden Acciona Energy Australia wird der Hersteller den Windpark "Mortlake South" im Bundesstaat Victoria im Südosten Australiens mit 35 Großturbinen errichten. Der Auftrag fiel in das erste Quartal 2019.

"Neben unseren Vertriebserfolgen in Europa sehen wir zunehmend in verschiedenen internationalen Absatzregionen großes Interesse an der N149-Turbine, wie zuletzt in Argentinien oder jetzt in Australien. Dieser Auftrag ist erneut ein ...

