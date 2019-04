Die vergangene Woche war für Wirecard-Anleger ein Wechselbad der Gefühle. Nachdem der Abschlussbericht der Kanzlei Rajah & Tann das DAX-Unternehmen von den Vorwürfen der FT weitestgehend freisprach, legte die britische Wirtschaftszeitung gegen Ende vergangener Woche nochmal nach und zog die Aktie wieder gen Süden. Am Montag stieg die Aktie bis auf 115 Euro, bevor am Nachmittag noch ein Plus von rund einem Prozent bei 113 Euro steht. EUWAX ...

