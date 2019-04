Beitrag von A. Williamson - Anleihen sind Wertpapiere in Form von in der Regel mittel- oder langfristigen Krediten mit fixierten Zinssätzen und Rückzahlungsbedingungen. Damit wird dem Inhaber zum Zeitpunkt der Ausgabe die Rückzahlung des zur Verfügung gestellten Kapitals zu einem festen Zinssatz am Ende der Laufzeit garantiert. Für die Emittenten sind Anleihen ein sinnvolles Mittel zur Refinanzierung durch Fremdkapital und zur Diversifikation der Kapitalstruktur. Je nach Bonität gibt es einen veränderten Zinsaufschlag, also eine höhere Verzinsung, die den Anleger für das höhere Risiko eines Investments in die betreffenden Anleihen entschädigen soll.

Grundsätzlich gilt: Je höher der Spread, desto größer ist das Risiko für das Investment, da die Liquidität oder Kreditwürdigkeit solcher Anleihen geringer ist. Spreads werden aber vor allem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...