HanseMerkur Grundvermögen verstärkt das Engagement in Serviced Apartments. Die Gesellschaft hat für einen ihrer offenen Immobilienspezialfonds 85 gerade fertig gestellte Apartments der Marke STAYERY gekauft. Das Objekt befindet sich in der Holteistrasse in Berlin-Friedrichshain. Der Standort im begehrten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...