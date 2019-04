Der Euro hat am Dienstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar leicht nachgegeben. Um 9.00 Uhr stand der Euro bei 1,1202 Dollar nach 1,1236 Dollar beim Richtkurs vom Montag. In New York hat er gegen 22.00 Uhr zuletzt mit 1,1212 Dollar notiert.Der Abwärtstrend beim Euro sei intakt, heißt es in einer aktuellen Einschätzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...