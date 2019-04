Berlin (ots) - Die erstmals zur Europawahl antretende Partei Demokratie DIREKT wird in Zukunft alle Entscheidungen, die im EU-Parlament anstehen, online und über die App Democracy der Bevölkerung zur Abstimmung vorlegen. Die Abgeordneten der von Demokratie DIREKT stimmen im EU-Parlament dann so ab, wie es sich die Bevölkerung wünscht.



Die technische Umsetzung der App und des Online Forums von Demokratie DIREKT, übernehmen die Entwickler der erfolgreichen App "Democracy". Die Kooperation von Demokratie DIREKT und Democracy wurde kürzlich bei einem Strategietreffen beider Organisationen in Berlin besiegelt. Zugleich wird der Bevölkerung ermöglicht eigene politische Initiativen in das Online-Forum- bzw. die App zu laden. Hierbei werden diejenigen Initiativen von den Abgeordneten von Demokratie DIREKT ins Parlament gebracht, welche die höchste Zustimmung in der Bevölkerung erhalten. Auch darüber kann abgestimmt werden.



Bereits jetzt ist es möglich mit der Democracy App über alle Entscheidungen, die im Bundestag getroffen werden, abzustimmen und mitzuverfolgen, welcher Abgeordneten sich wie verhalten. Allerdings bislang ohne dass sich Abgeordnete irgend einer Partei dazu verpflichten, sich an der Online-Abstimmung zu orientieren. Das soll sich nun ändern: Mit dem Antritt von Demokratie DIREKT zur Europawahl werden die Ergebnisse der Democracy-App in die politische Praxis gebracht.



OTS: Demokratie DIREKT! newsroom: http://www.presseportal.de/nr/133992 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_133992.rss2



Pressekontakt: Bundespressestelle | Bundesgeschäftsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Demokratie DIREKT! Nonnenrain 2 | 99096 Erfurt



Web: www.demokratie-direkt.eu Web: www.democracy-deutschland.de



E-Mail: demokratie-direkt@posteo.de Telefon: +49 157 8658 1873