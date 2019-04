Die Versteigerung der 5G-Lizenzen erreichte gestern die Zweimilliardenhöhe! Zusammengefasst ergaben sich gestern aus allen Geboten schon mehr als 2 Mrd. Euro aber die Wirkung auf die betroffenen Kurse fiel sehr unterschiedlich aus. Größter Gewinner waren 1 &1 Drillisch und die Mutter United Internet mit + 4,1 % und + 2,9 %, aber auch Freenet mit + 2,8 %, obgleich sich diese an den Versteigerungen nicht beteiligt. Was baut sich hier auf? Der Platzhirsch Deutsche Telekom bewegt sich kaum. Die Herausforderung für den David ist in der Branche äußerst umstritten, weil auch unklar ist, wie dies zu finanzieren sein wird. Insbesondere die folgenden Investitionen nach Erwerb der Lizenz. Wer in diesen beiden Aktien investiert, setzt auf wirklichen Unternehmermut.



