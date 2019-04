Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Axel Springer nach einer Investorenveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Sie fühle sich in ihrer Einschätzung der Stärke der strukturellen Wachstumstreiber in Segmenten wie etwa dem Jobportal bestätigt, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf kurze Sicht aber gebe es nur wenige positive Kurstreiber für die Aktien des Medienkonzerns./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2019 / 04:39 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2019-04-02/09:52

ISIN: DE0005501357