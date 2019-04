Maruho ist bereits langjähriger Partner von Biofrontera. Nun hat das Unternehmen ein großes Kaufangebot vorgelegt. Im Zuge des geplanten freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots beabsichtigt Maruho bis zu 4.322.530 auf den Namen lautende Stückaktien der Biofrontera AG zu erwerben und damit den Anteil an Biofrontera auf bis zu 29,99 Prozent aufstocken. Den Aktionären von Biofrontera sollen 6,60 Euro in bar pro Aktie angeboten werden, heißt es in einer Mitteilung von Maruho. Die Aktionäre erhielten damit die Wahl: Sie könnten entweder in der Biofrontera-Aktie investiert bleiben und damit an den Chancen und Risiken in der nächsten Phase der Unternehmensentwicklung teilhaben, oder aber ihre Aktien zu einem attraktiven Preis mit einer Prämie von 16,61 Prozent auf den XETRA Schlusskurs vom 1. April 2019 beziehungsweise von 15,79 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate andienen, so Maruho weiter. Gemessen am volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen sechs Monate betrage die Prämie 17,23 Prozent. Sollten mehr Aktien als beabsichtigt in das Angebot angedient werden, so erfolgt die Annahme pro rata.

