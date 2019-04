Angesichts der Blockade im britischen Parlament hält der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire einen britischen EU-Austritt ohne Deal für wahrscheinlicher. "Die jüngsten Ereignisse, vor allem die gestrige Abstimmung im britischen Parlament, nähern uns in gefährlicher Weise einem Brexit ohne Abkommen an", sagte Le Maire am Dienstag in Paris. Der Brexit zeige generell, dass das Unwahrscheinliche möglich sei.

Das britische Unterhaus hatte am Montag alle vier zur Abstimmung stehenden Brexit-Vorschläge abgeschmettert. Es hatte zuvor bereits drei Mal gegen das EU-Austrittsabkommen gestimmt. Das Kabinett sucht nun in London in einer Marathon-Sitzung nach einem Ausweg aus dem Brexit-Chaos./cb/DP/stk

