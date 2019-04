Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zuletzt machte das unschöne R-Wort an den Finanzmärkten die Runde, so Christian Henke, Senior Market Analyst bei IG, in seinem aktuellen "Market Update". Die Angst vor einer Rezession sei förmlich spürbar gewesen. Doch dank guter Konjunkturdaten aus dem Reich der Mitte seien diese Sorgen vorerst verschwunden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...