BERLIN (Dow Jones)--Die Union hat in einer weiteren Umfrage an Boden verloren. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen CDU und CSU auf 29,5 Prozent und damit einen Punkt weniger als in der Vorwoche, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend.

SPD (16,5 Prozent) und FDP (10 Prozent) gewinnen nach der Umfrage hingegen jeweils einen Punkt hinzu. Bündnis90/Die Grünen (17,5 Prozent) und AfD (13,5 Prozent) halten ihre Werte der Vorwoche, während die Linke einen halben Punkt auf 8,5 Prozent verliert und damit auf den schlechtesten Wert seit zwei Jahren fällt. Für die Erhebung wurden vom 28. März bis zum 1. April insgesamt 4.000 Personen befragt.

Sowohl eine große Koalition aus CDU/CSU und SPD, die zusammen auf 46 Prozent kommt, als auch ein schwarz-grünes Bündnis, das zusammen 47 Prozent erreicht, verfehlen nach der Umfrage eine Mehrheit.

Rechnerisch möglich wären eine Jamaika-Koalition aus CDU/CSU, Bündnis90/Die Grünen und FDP mit zusammen 57 Prozent, eine Deutschland-Koalition aus CDU/CSU, SPD und FDP mit 56 Prozent und eine Kenia-Koalition aus CDU/CSU, Bündnis90/Die Grünen und SPD mit 63,5 Prozent.

"Ohne die Union kann nicht regiert werden, aber sie braucht zwei weitere Partner für eine Mehrheit", erklärte Insa-Chef Hermann Binkert. "Lagerübergreifende Bündnisse werden selbstverständlich." Die Unionsparteien hatten bereits im aktuellen RTL/n-tv-Trendbarometer gegenüber der Vorwoche zwei Prozentpunkte auf 28 Prozent abgegeben.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 02, 2019 03:48 ET (07:48 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.