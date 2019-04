Soeben News: Jetzt ist es offiziell! Auf dem Weg zur größten Cannabisfabrik Kaliforniens

Dieses Unternehmen steht jetzt haarscharf vor der finalen Akquisition der größten Cannabisverarbeitungsfabrik in Kalifornien. Soeben gibt das Unternehmen das Datum des Abschlusses der 16 Mio. Dollar-Finanzierung bekannt, die für den Abschluss der Megatransaktion von Nöten ist (CDN): Am 4. April (also am kommenden Donnerstag) ist es soweit. Somit ist das, was wir am Montag Morgen schon angedeutet haben, jetzt offiziell. Rechnen Sie schon für den Dienstag mit einem weiteren Kurssprung noch oben.

Wir glauben, dass Cannabisanleger gut bedient sind, wenn sie noch vor dem Abschlussdatum in der Aktie positioniert sind. Denn um dieses Datum herum sollte dann wohl auch zeitnah die finale Akquisition der Megafabrik in Kalifornien abgeschlossen werden. Ist dieser Schritt getan, dann, so glauben wir, werden wir einen sehr extremen Sprung in der Aktie von TransCanna sehen. Was wir glauben, wo der Kurs dann hingehen wird, wenn das eintritt!? 10,00$? 20,00$? Höher? - Wir wissen es nicht! Aber machen Sie Ihre eigene "Due Diligence", vergleichen Sie und kommen Sie zu Ihrem eigenen Ergebnis! Fakt ist, dass TransCanna inzwischen eine definitive Vereinbarung unterzeichnet hat, die laut eigenen Angaben größte Cannabisverarbeitungsfabrik in ganz Kalifornien zu erwerben. - Noch vor wenigen Tagen handelte es sich lediglich um eine Absichtserklärung (LOI).

Fakt ist, dass TransCanna ursprünglich eine Finanzierung von 10 Mio. Dollar (CDN) plante und dieser Betrag aufgrund des großen Interesses um 60% auf 16 Mio. Dollar (CDN) erhöht wurde (Hallo!?). Fakt ist, dass der Kurs der TransCanna-Aktie seit Wochen konstant ansteigt.

TransCanna Holdings*

WKN: A2PA4W

Börsenplätze: Frankfurt (Deutschland); CSE (Kanada, Heimatbörse)

Fakt ist auch, dass eine der großen Investmentbanken, die Haywood Securities, das Unternehmen seit Monaten in Finanzierungsfragen begleitet. Fakt ist ferner, dass die Investmentbank Canaccord vor wenigen Tagen auch noch hinzugestoßen ist. Und Fakt ist, dass die 16 Mio.-Dollar-Finanzierung schon in wenigen Tagen abgeschlossen sein wird. Somit dürfen wir also noch in dieser Woche (am Donnerstag) den Finanzierungsabschluss erwarten, womit auch der Transaktionsabschluss, der von einem Gutachter mit einem Wert von zwischen 50 und 75 Mio. Dollar (US!) beziffert wurde, naheliegt. Wir glauben, dass die TransCanna-Aktie mit dem Transaktionsabschluss völlig neu bewertet werden wird.

Mitbewerber mit (nicht einmal flächen-) äquivalent 10,70$ bewertet

Reimen Sie sich selbst alle Fakten zusammen und schauen Sie sich die aktuelle Bewertung von TransCanna an, die unverwässert bei derzeit rund 73 Mio. Dollar liegt (CDN). Selbst eine CannaRoyalty bringt es aktuell nicht auf die Gesamtgröße der zu akquirierenden Cannabisverarbeitungsfabrik von TransCanna und ist derzeit mit über 700 Mio. Dollar (CDN) bewertet.

Würden wir die aktuelle Bewertung von CannaRoyalty auf TransCanna übertragen, dann sprechen wir schon heute von einem Kurs von 10,70$ (CDN) für eine TransCanna-Aktie (Quelle: Stockwatch). Wie eingangs erwähnt, können Sie die Aktie laut letztem Schlusskurs an der kanadischen Börse für einen Kurs von 4,58$ kaufen. Sie sehen selbst, dass zahlreiche Fakten jetzt dafür sprechen, einen Einstieg in TransCanna in Erwägung zu ziehen.

David Kearnes glaubt an TransCanna

Dass einer der besonders erfolgreichen Investmentbanker von Haywood sich persönlich für TransCanna "verbirgt", David Kearnes - ein Investmentbanker, der schon im Frühstadium seine Kundschaft in "The Organic Dutchman (TGOD)" geschickt hat (die teilweise ein großes Vermögen verdient hat), legt TransCanna seinen Klienten nahe (Haywood ist beaufragter Investmentbanker für TransCanna). Ja, Haywood ist von TransCanna beauftragt, aber dass sich eine Investmentbank ihre Klientschaft aussucht, ist ebenso einleuchtend, wie der Umstand, dass eine Investmentbank nicht ohne Grund einen seiner besten und erfolgreichen Investmentbanker einsetzt, um für ein Investment in TransCanna zu werben.

Noch in dieser Woche…

Noch in dieser Woche sollen TransCanna rund 16 Mio. Dollar (CDN) aus einer Finanzierung zufließen. Wir erwarten dann auch um den Abschluss der Finanzierung herum den finalen Abschluss der Akquisition der bislang größten Cannabisverarbeitungsfabrik in Kalifornien (wenn nicht sogar in den USA). Erst vor einigen Tagen gab das Unternehmen auch die Resultate eines Gutachters bekannt, der den Wert der Fabrik vor Abschluss der Akquisition einschätzen sollte:

Die Gutachter kommen auf 50-75 Mio. Dollar (US) allein für die Fabrik!

- Kein Wunder, wurde die zunächst auf 10 Mio. Dollar (CDN) bezifferte Finanzierung von TransCanna, die durch die Investmentbank Haywood und zuletzt auch durch Canaccord begleitet wurde, schon schnell überzeichnet und um 60% auf 16 Mio. Dollar (CDN) erhöht.

Wir rechnen nun bis spätestens Ende dieser Woche mit einer kompletten Neubewertung der Aktie von TransCanna und meinen, dass Anleger noch vorher positioniert sein sollten. Eine anfängliche Absichtserklärung über den Erwerb der Megafabrik wurde bereits vor einigen Tagen in eine definitive Vereinbarung umgewandelt! Die Aktie von TransCanna gehört in unseren Augen jetzt unbedingt ins Depot eines Cannabisanlegers.

Die neue "Megafabrik" in Kalifornien! - Mit rund 18.200 Quadratmeter die größte weit und breit in Kalifornien (größter Markt in den USA)!

Modesto Kalifornien - Außenansicht!

Modesto Kalifornien - Innenansicht

Der große Plan:

Die kanadische TransCanna hatte vor einigen Wochen etwas bekannt gegeben, das im Erfolgsfall aus diesem Unternehmen einen der Key-Player der Branche kreieren würde. Man plant die Übernahme der größten Cannabisverarbeitungsfabrik in Kalifornien (Haywood-Investmentbanker David Kearnes spricht sogar von der größten der USA). In diesem Zuge gab man auch eine Finanzierung von 10 Mio. Dollar (CDN) bekannt, die u.a. von der kanadischen Investmentbank Haywood abgewickelt werden soll. Nur kurze Zeit später wurde die Finanzierungsgröße um 60% auf 16 Mio. Dollar (CDN) erhöht. Der erfahrene Manager Arni Johannson wurde vor kurzem zum President des Unternehmens ernannt. Und schließlich wurde erst vor ein paar Tagen die anfängliche Absichtserklärung in eine definitive Vereinbarung umgewandelt. CEO Jim Pakulis in einer erst kurzem veröffentlichten Meldung;

Ich bin fest davon überzeugt, dass sein unternehmerisches Wissen, sein großes Netzwerk und seine Erfahrung dazu beitragen werden, unser Wachstum als das wohl größte eigenständige, vertikal integrierte Unternehmen (Anmerkung: der Cannabisbranche), das bis zu fünfzehn Premiummarken in Kalifornien besitzt, voranzutreiben. - Jim Pakulis, CEO von TransCannna.

Sie sehen selbst, dass jetzt immer mehr dafür spricht, dass die Akquisition der bislang größten Cannabisverarbeitungsfabrik in Kalifornien auch tatsächlich über die Bühne gehen wird (und dies wahrscheinlich schon in wenigen Tagen). Sobald dies soweit ist, rechnen wir mit einer vollständigen Neubewertung der TransCanna-Aktie, und dies aus guten Gründen! Die offiziell verkündete Deadline für die 16 Mio. Dollar-Finanzierung war der 28. März. Aufgrund des großen Aufwands der Bearbeitung aller Zeichnungsscheine wurde der Abschluss der Finanzierung nun mit "bis Ende dieser Woche" beziffert. Der Kurs der TransCanna-Aktie klettert jedenfalls schon seit Wochen immer weiter und konstant nach oben. Wir meinen, man sollte als Anleger noch vor Lancierung des wohl nicht sehr unwahrscheinlichen Transaktionsabschlusses investiert sein.

Die gewaltige Spekulation: 18.200 m² große Cannabisverarbeitungsfabrik - Die Megatransaktion in der Cannabisbranche erwartet

TransCanna hatte vor einigen Wochen eine Übernahmetransaktion angekündigt, mit welcher das Unternehmen nach erfolgreichem Abschluss über eine der größten Cannabisverarbeitungsfabriken (18.200 m²) der gesamten Vereinigten Staaten, wenn nicht sogar die größte, verfügen würde. Ganz gewiss ist die Fabrik aber dann die größte in Kalifornien.

TransCanna hat voll verwässert nur 25 Mio. Aktien gelistet. Unternehmen mit deutlich kleineren Fabriken bringen es aktuell auf Bewertungen von bis zu rund 800 Mio. Dollar (CDN). TransCanna ist (voll verwässert) mit unter 100 Mio. Dollar bewertet.

Wir glauben, dass Anleger noch vor Abschluss der Akquisition die Aktie von TransCanna im Depot haben sollten.

Was die Akquisition auslösen könnte: Mitbewerber mit kleineren Fabriken um ein vielfaches höher bewertet: TransCanna vs. KushCo:

Wir erwarten als Folge nicht nur einfach eine kleine Neubewertung, sondern vielmehr eine komplette Veränderung der Bewertung. Zu groß ist derzeit das Gap zu den Playern der Branche, die auch nur annähernd in der Größenordnung der angekündigten Transaktion angesiedelt sind. Selbst eine KushCo, die eine rund 7.100 Quadratmeter große Cannabisfabrik GEMIETET hat, bringt es unverwässert auf eine Bewertung von staatlichen 500 Mio. USD (rund 650 Mio. CAD). Wir glauben derzeit an eine äußerst große Chance für Cannabisanleger, die jetzt in TransCanna investieren..

Tatsache ist: Die Wette auf den Abschluss einer in der Tat gewaltigen Transaktion in der Cannabisbranche läuft und Anleger können jetzt noch partizipieren.

Einmalige Chance in der Branche

Im Erfolgsfall ist die kanadische TransCanna schon in wenigen Tagen ein völlig anderes Unternehmen als heute, womit Anleger von einem Investment auf aktuellem Kursniveau extrem profitieren könnten.

TransCanna will also in schon wenigen Tagen die Akquisition einer wahrhaftig gewaltigen Cannabis-Verarbeitungsfabrik (rund 18.200 Quadratmeter!!!) in der sog. "Green Zone" im sonnigen Kalifornien abgeschlossen haben. Dass dies auch so kommen wird, indiziert auch die in vor kurzem lancierte Meldung über die abgeschlossene Akquisition von 420 Global, einem System für das Warehouse-Management im Cannabissektor. Wozu etwas derartiges akquirieren, wenn keine eigene Fabrik kommt!?

"420 Global wird es TransCanna ermöglichen, alle geschäftlichen Aspekte in seinen derzeitigen und zukünftigen Einrichtungen auf dem gesamten kalifornischen Cannabismarkt effizient zu betreiben und zu erfüllen." - So heißt es in der dazugehörigen Adhoc-Meldung.

Unternehmen mit Cannabisfabriken in einer ähnlicher Größenordnung (tatsächlich sogar deutlich kleiner) wie der angekündigten geplanten Akquisition im US-amerikanischen Kalifornien durch TransCanna sind derzeit mit teilweise rund 800 Mio. Dollar (CDN) an der Börse in Kanada bewertet. TransCanna hingegen bringt es zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf eine Bewertung von rund 73 Mio. Dollar (CDN; unverwässert). Die kanadische CannaRoyalty beispielsweise betreibt derzeit fünf Cannabis-Fabriken mit einer Gesamtfläche von rund 11.600 m² und bringt es aktuell auf eine Bewertung von über 700 Mio. Dollar (CDN).

Was glauben Sie nun, was mit der Aktie im Falle einer erfolgreichen Akquisition passieren wird!? Sobald die Akquisition abgeschlossen ist, sollten die Karten - insbesondere die für die Bewertung des Unternehmens - völlig neu gemischt werden. Für uns ganz entscheidend: Erst vor wenigen Tagen wurde ein sog. Letter Of Intent (LOI) und eine definitive Vereinbarung umgewandelt.

Top-Investmentbanker der Branche involviert

Schon vor der Meldung der geplanten Akquisition ging es für die Aktie steil nach oben. Das mag auch am Engagement einer der erfolgreichsten Investmentbanker der Microcap-Szene in Kanada gelegen haben.

Der Haywood-Banker David Kearnes ist bekannt für seine Erfolge, hat er mit seiner Klientschaft unter anderem auch den heutigen Milliardenkonzern The Green Organic Dutchman (TGOD) finanziert, und dies bereits im Stadium vor dem Going Public im Mai letzten Jahres. TGOD notierte seit Börsengang im Mai 2018 auf einem Rekordhoch von 10,24$ (CDN). Genau dieser David Kearnes ist auch bei TransCanna involviert und es ist zu erwarten, dass er sich mitunter auch für die Finanzierung der wahrscheinlich alles verändernden Akquisition der Fabrik in Kalifornien verantwortlich zeichnen wird. Wir glauben für TransCanna-Aktionäre an einen absolut überdurchschnittlich hohen Erfolg in den nächsten Wochen und Monaten.

Die mit 18.200 m² dann größte Cannabisfabrik in ganz Kalifornien

Die rund 18.200 Quadratmeter große Fabrikhalle befindet sich in einem sog. "Green Spot", hier ist die Cannabisproduktion und - Verarbeitung problemlos unter der Einhaltung von Auflagen möglich. 8 Mio. USD wurden schon in den Umbau für die zukünftige Cannabisverarbeitung investiert. Gelingt die Übernahme, dann ist TransCanna im Besitz der größten Verarbeitungsfabrik für Cannabis in ganz Kalifornien. In dieser Fabrik wird man in der Lage sein, bis zu 500 Mitarbeiter in zwei Schichten von acht Stunden je nach Bedarf zu beschäftigen.

"Mit den kürzlich durchgeführten Investitionen in Höhe von 8 Millionen US-Dollar ist dies eine der größten vertikal integrierten Einrichtungen für Cannabis in Kalifornien." - Jim Pakulis, CEO von TransCanna

David Kearnes, Vice President / Investmentberater bei Haywood Securities

"Die Fabrik befindet sich in einer in der Branche genannten "Green Zone", was soviel heißt, dass in einem solchen Gebiet der Anbau und die Verarbeitung von Cannabis erlaubt ist. In einer Green Zone zahlt man normalerweise durchschnittlich zwischen 300 und 400 US-Dollar pro Quadratfuß. Der CEO von TransCanna ist extrem gut in der Branche vernetzt und hat es tatsächlich geschafft, eine fast fertige Cannabis-Fabrik für nur 15 Mio. USD zu finden, die normalerweise locker 60-80 Mio. USD kosten müsste." Der bisherige Besitzer soll letztlich auch weiter involviert bleiben und für TransCanna arbeiten, wahrscheinlich ein Grund, dass man einen so hervorragenden Deal machen kann.

Bewertungen von Cannabisunternehmen mit Verarbeitungsanlagen in Kalifornien (Stand 1.2.2019):

CannaRoyalty - ca. 83 Mio. Aktien (Fully Diluted) - Letzter Kurs 10,00$ - Marktkapitalisierung ca. 800 Mio. Dollar (CDN)

Fünf Fabriken mit insgesamt 125.000 sq. ft

Entwicklung eigener Marken und kleinere Akquisitionen

________________________

DionyMed Brands - ca. 88 Mio. Aktien (Fully Diluted) - Letzter Kurs 3,54$ - Marktkapitalisierung ca. 337 Mio. Dollar (CDN)

keine Größen genannt

zwei kürzlich erfolgte Akquisitionen von Logistik-, Distributions- und Lieferunternehmen in Kalifornien



________________________

KushCo Holdings - ca. 90 Mio. Aktien (Fully Diluted) - Letzter Kurs 5,51$ (US) -Marktkapitalisierung ca. 650 Mio. Dollar (CDN)

Vertriebsanlage in Kalifornien = 76,500 sq. ft - GEMIETET

________________________

TransCanna - ca. 25 Mio. Aktien (Fully Diluted) - Letzter Kurs 3,32$ - Marktkapitalisierung ca. 82 Mio. Dollar (CDN)

Bietet Branding-, Vertriebs- und Transportdienstleistungen mit Fokus auf strategische Akquisitionen

Hat mehr als 20 exklusive Marken- und Designverträge mit führenden Unternehmen der Cannabisbranche

gab die geplante Akquisition einer 196.000 sq ft großen Fabrik in Kalifornien bekannt. Insgesamt sind sogar mindestens vier weitere Akquisitionen geplant

________________________

Wenn Sie selbst vergleichen, müssen wir das Potenzial der Aktie von TransCanna, das nun mit der geplanten Akquisition in Kalifornien gegeben ist, wohl nicht mehr groß kommentieren.

Was macht TransCanna sonst? Das Unternehmen TransCanna ist darauf spezialisiert, dass seine Kunden, die Cannabis-Bauern und -Hersteller sind, von Endverbrauchern wahrgenommen werden, die wiederum ihre Produkte kaufen. TransCanna bietet seine Dienstleistungen in allen notwendigen Bereichen für eine ganzheitliche Vermarktung an, angefangen von Branding und Design über Marketing bis hin zum Vertrieb. Mit der jetzt angekündigten Akquisition wären alle Weichen zur Schaffung eines neuen großen und marktführenden Konzerns der Branche gestellt.

Unser Tipp:

Wir sehen echtes "Tenbagger-Potenzial" für Anleger, die auf den Abschluss dieser gewaltigen Akquisition wetten. Bei erfolgreichem Abschluss sollte sich TransCanna schnell in die Liga einer CannaRoyalty (aktuell mit über 700 Mio. Dollar (CDN; unverwässert) bewertet) einreihen können. Daher unsere Meinung: TransCanna jetzt ins Depot!

Informieren Sie sich selbst über TransCanna:

Webseite: https://www.transcanna.com

Filings (Börsenbehörden Kanada): www.sedi.ca

Kanadische Börse interviewt TransCana-CEO - "Must See":

Mit besten Empfehlungen

Ihnen wie immer viel Erfolg!

Ihr inult-Team

www.inult.com



HIER geht es zum Aktienkurs von TransCanna Holdings.

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei inult definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei inult vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Die von inult für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von inult dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der inult-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande.

Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der inult-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten.

Alle durch inult veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von inult enthaltenen Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen.

Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den inult-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten

Die Herausgeberin und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens TransCanna zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen:

I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in TransCanna und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in TransCanna einzugehen.

II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit TransCanna und erhalten hierfür ein Entgelt.

Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von TransCanna im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung.

Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von inult ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens.