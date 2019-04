Menschen mit einer chronischen Krankheit stehen vor einem Dilemma: Wer vom Arbeitgeber Unterstützung möchte, muss sich offenbaren - riskiert jedoch negative Folgen für die Karriere. Doch meist lohnt sich Transparenz.

Zum vierten Mal läuft Marcus Müller an diesem Vormittag an den Büros seiner Kollegen vorbei und eilt zur Toilette. Als er zurückkehrt, empfangen ihn skeptische Blicke, dumme Sprüche, spöttische Lacher. "Gestern mal wieder einen über den Durst getrunken?", ruft ein Kollege. "Ja, ja", antwortet der Systemingenieur nur.

Dass er seit seinem 14. Lebensjahr an der Magen-Darm-Krankheit Morbus Crohn leidet, laufend Durchfall und Bauchschmerzen hat und sich bereits fünf Operationen unterziehen musste, verschweigt er lieber: "Wer chronisch krank und berufstätig ist", sagt Müller, "muss einstecken können."

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hat im vergangenen Jahr mehr als 6000 deutsche Haushalte befragt. In jedem zweiten traf sie Menschen mit einer chronischen Krankheit an, die regelmäßig behandelt werden muss. 39 Prozent der Betroffenen waren berufstätig.

Und noch immer tendieren die meisten dazu, ihr Leiden zu verheimlichen. Mehr als jeder Zweite fürchtet Nachteile, falls er sich seinem Arbeitgeber offenbaren und um Unterstützung bitten würde. So jedenfalls das Ergebnis einer Umfrage der NRW-Landesverbände der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG), der Aidshilfe und Rheuma-Liga unter 1280 Deutschen. Manche fürchten, den Eindruck zu erwecken, keine vollwertige Arbeitskraft mehr zu sein, der man alles zumuten könne. Andere scheuen das Outing, weil sie sich nicht dem beobachtenden Argwohn der Kolleginnen und Kollegen aussetzen möchten. Wieder andere lähmt die Vorstellung der wohlmeinenden Unbeholfenheit, mit der das Umfeld auf die Krankheit reagiert.

Doch wer sein Leiden verheimlicht, schadet meist sich und seiner Gesundheit. Stress, Überstunden und Leistungsdruck begünstigen Krankheitsschübe. Mit dem Ergebnis, dass die Betroffenen oft zum Arzt müssen und lange ausfallen.

Deshalb raten Experten zur Offenheit. "Für den Großteil der Betroffenen ist es ratsam, eine chronische Erkrankung zu kommunizieren", sagt etwa der Arbeitspsychologe Tim Hagemann von der Fachhochschule der Diakonie in Bielefeld. Nur so könnten sie weiterhin gute Arbeit leisten, ohne ihre Gesundheit zu riskieren - und nur so könnten Unternehmen ein Umfeld schaffen, in dem die Bedürfnisse des Mitarbeiters genauso berücksichtigt würden wie die Erwartungen des Arbeitgebers.

Eine Untersuchung der Rice-Universität in Houston bestätigt es. Eden King, außerordentliche Professorin für Organisationspsychologie, hat dafür 65 Einzelstudien über die Folgen eines Outings analysiert. Die Gruppen und Gründe waren heterogen. Aber ganz gleich, ob sie ihre (frühe) Schwangerschaft oder körperliche Behinderung, ihre sexuelle Orientierung oder chronische Erkrankung offenbarten: Ging es um unsichtbare Stigmata, waren die Mitarbeiter nach ihrem Geständnis zufriedener; sie arbeiteten produktiver, engagierter, couragierter und gelassener.

Anders war es bei sichtbaren Merkmalen. Hier blieben die Vorteile aus. Ein solches Outing, vermutet King, werde von Kollegen fast als Wichtigtuerei empfunden, weil die Betroffenen auf etwas hinwiesen, was ohnehin jeder sehe. Umgekehrt sorge die Offenlegung verdeckter Stigmata für einen Popularitätsschub, weil Menschen nun einmal gerne etwas Neues erführen.

Trotzdem fällt es vielen chronisch Kranken schwer, sich Kollegen oder Vorgesetzten zu offenbaren. Was haben Betroffene nach ihrem Outing erlebt? Und was können andere davon lernen?

Fünf Jahre lang ließ Marcus Müller die Blicke und Sprüche über sich ergehen. "Ich wollte das Kopfkino verhindern", sagt der 44-Jährige heute. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...