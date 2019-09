Frankfurt am Main (ots) -



- Erstmals kostengünstige stärker wirkende Behandlung extrem

resistenter Tuberkulose möglich

- KfW fördert TB Alliance mit 20 Mio. EUR Ab sofort ist eine wirksamere und kostengünstige Behandlung von

extrem resistenter Tuberkulose möglich. Der neue Wirkstoff

Pretomanid, der von der gemeinnützigen Organisation TB Alliance unter

anderem mit der Förderung der KfW im Auftrag des Bundesministeriums

für Bildung und Forschung (BMBF) entwickelt wurde, hat von der

amerikanischen Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration (FDA)

die Zulassung erhalten.



Die KfW Entwicklungsbank fördert den Kampf gegen vernachlässigte

Krankheiten, die in erster Linie arme Menschen treffen, sowie die

Entwicklung und Markteinführung neuer Medikamente, Impfstoffe und

Verfahren zur Diagnose in Entwicklungsländern seit 2012 mit rund 89

Mio. EUR im Rahmen von sogenannten Produktentwicklungspartnerschaften

(PDPs) mit der Privatwirtschaft. Eine davon ist die Tuberkulose, an

der weltweit jährlich mehr als zehn Millionen Menschen erkranken und

an deren Folgen im Jahr 2018 rund 1,4 Millionen Menschen starben.

Das ist mehr als an jeder anderen Infektionskrankheit. Das Problem

wird noch verschärft, weil weltweit Infektionen mit

Tuberkulose-Erregern steigen, gegen die herkömmliche Antibiotika

nicht mehr helfen.



"Die Zulassung des Medikaments gegen extrem resistente Tuberkulose

ist ein Meilenstein auf dem Weg zu ihrer wirksamen und

kostengünstigen Behandlung - insbesondere von Erkrankten in

Entwicklungs- und Schwellenländern. Denn dort treten 98% der

Tuberkuloseerkrankungen auf - der tödlichsten Infektionskrankheit der

Welt", sagt Prof. Dr. Joachim Nagel, Mitglied des Vorstands der KfW

Bankengruppe.



Für Unternehmen gibt es kaum Anreize, Geld in Forschung und

Entwicklung von Krankheiten zu stecken, die in erster Linie in

Entwicklungs- und Schwellenländer vorkommen. Die Forschung gegen

armutsbedingte und vernachlässigte Krankheiten muss deshalb

unterstützt werden. Derzeit wird in weiteren Studien der Einsatz von

Pretomanid in unterschiedlichen Kombinationstherapien zur Behandlung

von weiteren Formen der Tuberkulose getestet. Damit ist jetzt die

Möglichkeit einer einzelnen Tuberkulosetherapie in Sichtweite, mit

der praktisch alle Patienten mit aktiver Tuberkulose im Rahmen einer

einfachen und kostengünstigen Therapie behandelt werden können.



Für die KfW zählt Gesundheit zu den individuellen Grundrechten und

gilt als Voraussetzung wirtschaftlicher Entwicklung in

Entwicklungsländern. Die Bank betreut daher in mehr als 30 Ländern

weltweit rund 140 Gesundheitsvorhaben. Dabei geht es um die

Bekämpfung von Infektionskrankheiten, HIV-Prävention und

Familienplanung, aber auch um die Stärkung von

Gesundheitsinfrastruktur- und Gesundheitsdiensten sowie den Aufbau

von sozialen Sicherungssystemen.



Weitere Informationen zum Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbank

finden Sie unter: www.kfw-entwicklungsbank.de.



Pressekontakt:



KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt

Kommunikation (KOM), Dr. Charis Pöthig

Tel. +49 (0)69 7431 4683, Fax: +49 (0)69 7431 3266,

E-Mail: Charis.Poethig@kfw.de, Internet: www.kfw.de



Original-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41193/4364847