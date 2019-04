Wie die Tele Columbus AG (ISIN: DE000TCAG172) am 5. März 2019 bekannt gab, hat Frank Donck mit Wirkung zum 3. April 2019 seinen Rücktritt vom Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden und sein Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat der Gesellschaft erklärt. Am 21. Juni 2019 erfolgt turnusgemäß eine Neuwahl des gesamten Aufsichtsrats durch die Hauptversammlung. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde André Krause als Vorsitzender des Aufsichtsrats gewählt.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Affilinet)}

