Der Aktienmarkt zeigt sich von seiner starken Seite. Manch ein Marktbeobachter erkennt sogar eine Unverwundbarkeit. Besonders deutlich ist das an dem Volatilitätsindex VDAX-NEW abzulesen, welcher die extreme Ruhe der Anleger visualisiert. Wer unbekümmert ist, und nur das Beste an den Börsen erwartet, der kauft auch Aktien, ohne auf das Risiko zu achten. So steigen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...