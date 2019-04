Hamburg (ots) - Er hat schon vor 30 Jahren Fernsehen gemacht - und das Tollste ist: Er hat sich überhaupt nicht verändert! Karlchen, die freche Puppe mit der langen Nase und den roten Ohren, ist wieder da. Ab sofort wird der Frechdachs, der einst bei RTL nach den Nachrichten seine Sprüche kloppte, immer am 1. eines Monats seine Kommentare zu aktuellen Schlagzeilen abgeben. Titel: "Karlchen zum Ersten". Und er wird auch Höhepunkte des Programms von Massengeschmack-TV kommentieren. Denn das ist der Sender, für den er ab sofort tätig ist. Und auch Karlchen geht mit der Zeit und hat sich eine künstliche Intelligenz als Partnerin gebaut: Ihm zur Seite steht nicht Alexa, sondern Dörthe.



Hier geht's dann auch direkt zur gerade erschienenen Folge 1: https://www.youtube.com/watch?v=_JG41mG1fRY



Holger Kreymeier, Geschäftsführer von Massengeschmack-TV: "Wir freuen uns, das größte Talent, das RTL jemals hervorbrachte, wieder aus der Puppenkiste geholt zu haben und ihm ein sensationelles Comeback zu bescheren. Karlchen hat es immer noch drauf."



Gesprochen und gespielt wird Karlchen natürlich wie eh und je von TV-Legende Björn Hergen Schimpf ("Ein Tag wie kein anderer", "Was bin ich?").



